🎥 Coutinho régale déjà avec Villa, Man U n'y arrive toujours pas

Premières minutes et premier but pour Philippe Coutinho avec les Villans, nouvelle déception pour les Red Devils en championnat.

Après avoir éliminé Aston Villa en FA Cup lundi dernier, Manchester United retrouvait l'équiper de Steven Gerrard, samedi soir, au Villa Park. Une rencontre qui a démarré de la meilleure des manières pour les Red Devils: dès la sixième minute de jeu, Bruno Fernandes profitait d'une erreur d'Emiliano Martinez pour ouvrir le score.

Le même Bruno Fernandes qui allait doubler la mise à 25 minutes du terme. Mais le plus dur n'était pas fait pour Manchester United. Les Villans y ont crû jusqu'au bout et ils ont été récompensés. En cinq minutes, Aston Villa a recollé au score, grâce à Jacob Ramsey et surtout à Philippe Coutinho.

De retour en Premier League, quatre ans après avoir quitté Liverpool, olle Brésilien n'a eu besoin que de 14 minutes sur la pelouse de Villa Park pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un but qui offre un bon point à Aston Villa et qui coûte cher aux Red Devils. Man U reste septième et manque l'occasion de se rapprocher du top 4, Aston Villa pointe à la 13e place et continue de s'éloigner de la zone rouge.