Leverkusen s'installe sur le podium de la Bundesliga

Le Bayer profite de la défaite de Fribourg pour grimper sur le podium de Bundesliga.

Accroché par l'Union Berlin le week-end dernier, le Bayer Leverkusen a composté sa première victoire de l'année, samedi soir, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-2).

Au terme d'un match qui s'est joué en seconde période. Robert Andrich a ouvert le score à la 54e et Patrick Schick a doublé la mise un quart d'heure plus tard. Nico Elvedi a réduit le score à dix minutes du terme, mais le score n'a plus évolué ensuite.

Le Bayer Leverkusen profite des défaites de Fribourg et d'Hoffenheim et fait donc la bonne affaire du week-end en s'installant à la troisième place, avec 14 unités de retard sur le Bayern et 8 sur le Borussia Dortmund.