Ligue 1 : Saint-Etienne chute dans les derniers instants face à Lens

Les Verts sont plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1.

Dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, Saint-Etienne acceuillait le Racing de Lens, où a notamment joué à une époque Guillaume Gillet. Côté Stéphanois, la nouvelle recrue Paul Bernardoni était titulaire dans les cages. Riyad Boudebouz a ouvert le score à la 38e minute, ouvrant la possibilité aux Verts de gagner 3 points très précieux face à un solide adversaire. Seulement, Saint-Etienne n'y arrive pas cette saison. Avec une défense qui se classe 18e du championnat, les hommes de Pascal Dupraz vont encaisser un but de Florian Sotoca à la 77e. Pire encore : alors que l'on était sur le point d'atteindre le coup de sifflet final, l'excellent Seko Fofana a éteint les espoirs des Stéphanois en inscrivant le but du 2-1, à la 90+5e minute. Avec cette défaite, Saint-Etienne reste coincé à la 20e et dernière place du classement, à 4 points du premier poursuivant, le FC Metz. On sait que Pascal Dupraz est capable de faire des miracles, lui qui avait sauvé Toulouse de la rélégation, mais là, un miracle il va en falloir un fameux....