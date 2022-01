🎥 L'AC Milan floué en fin de rencontre, Mertens s'impose face à Theate

L'AC Milan avait pourtant marqué le but de la victoire dans les derniers instants, avant que le but ne soit annulé en raison d'une faute...en faveur des Rossoneri.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Milanais. Juste avant le repos, Theo Hernandez manque un penalty en faveur des locaux mais quelques instants plus tard, Rafael Leao est magnifiquement servi en profondeur avant de lobber le gardien visiteur. En seconde période, la Spezia égalise via Agudelo à la 64e minute. La fin de rencontre est mouvementée. Messias pense donner la victoire aux Rossoneri à la 92e minute, mais son but est annulé pour une faute...en faveur de l'AC Milan. L'arbitre s'excuse de ne pas avoir laissé l'avantage, mais trois minutes plus tard, Gyasi vient jeter un vent glacial sur le San Siro, au bout du bout du temps additionnel.

Il a sifflé JUSTE AVANT la frappe, il avait clairement vu qu’il était en situation de but mdrrr c’est quoi ça ? pic.twitter.com/UjwZx1F6Aa — AC Milan - FR 👹 (@AC_MilanFR) January 17, 2022

Spezia's Emmanuel Gyasi scored a 96th-minute winner against AC Milan at the San Siro and did Cristiano Ronaldo's SIUUUU celebration. pic.twitter.com/crv9KVrDox — Mu. (@FutbolMuu) January 17, 2022

Dans l'autre rencontre, le Napoli de Dries Mertens s'est imposé 0-2 face au Bologne d'Arthur Theate. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Hirving Lozano. Dries Mertens a quitté la pelouse à la 71e minute tandis qu'Arthur Theate, averti, a disputé l'intégralité de la rencontre.