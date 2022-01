Anderlecht sur la piste d'un attaquant roumain de Championship ?

Le RSC Anderlecht va-t-il se renforcer sur le front de l'attaque ? Des contacts auraient été établis ces dernières semaines en Championship.

Alors que Christian Kouamé est encore à la CAN pour quelques rencontres et que le RSCA ne dispose pas de beaucoup d'options derrière lui et Zirkzee pour la seconde partie de saison (Raman incertain, c'est Amuzu qui a dû être titularisé en pointe ce dimanche), la direction anderlechtoise aurait sondé Reading, en Championship, au sujet de leur attaquant Georges Puscas (25 ans). Les contacts initiaux dateraient d'il y a plusieurs semaines, et concernaient alors l'éventualité d'un prêt à Anderlecht.

Les discussions auraient récemment repris, sans qu'une offre concrète ait été effectuée, mais si prêt il y a, ce serait idéalement avec option d'achat. Puscas est sous contrat jusqu'en juin 2024 à Reading, et sa valeur marchande a chuté depuis son arrivée en Angleterre, estimée désormais à 2,5 millions d'euros par Transfermarkt. Il faut dire que l'international roumain (26 caps, 8 buts) n'a pas inscrit le moindre but cette saison en D2 anglaise. Sa saison 2019-2020 était prometteuse avec 12 buts en 38 matchs, mais le joueur peine à convaincre depuis.

Rien n'est encore fait ni même proche d'être fait, mais l'hypothèse d'un attaquant arrivant cet hiver pour s'acclimater avant les retours de prêt probables de Kouamé et Zirkzee l'été prochain est très plausible. Reste à voir si, des diverses pistes étudiées, c'est celle menant à Georges Puscas qui sera la bonne.