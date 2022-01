📷 "On a beaucoup de Natasha ici": La communication déplacée du CSKA autour du transfert de Yazici

Yusuf Yazici a rejoint le CSKA Moscou en provenance du LOSC. Et à l'occasion de ce transfert, le club russe a voulu faire de l'humour sur les réseaux ...

Les clubs rivalisent d'inventivité en période de mercato pour accompagner leurs transferts d'une vidéo un peu originale, comme l'avait très bien réussi le Stade de Reims récemment avec l'arrivée de Jens Cajuste, en refusant notamment avec intelligence de lier le Suédois aux clichés de son pays. Le CSKA Moscou a fait l'inverse, jouant sur les clichés ... russes pour accueillir Yusuf Yazici, le milieu offensif turc arrivé du LOSC.

"Yusuf, c'est la Russie, nous avons beaucoup de Natashas ici", lance le club par message à son nouveau joueur, imaginant sa réponse impatiente ("Je suis là dans 5 minutes"). Une blague macho assez classique jouant sur le thème éculé au possible de la femme russe, et qui n'a pas plus en Russie : dans la demi-heure qui suivait, la vidéo était supprimée, trop tard pour éviter les relais sur les réseaux. Le comité d'éthique de la fédération russe s'est immédiatement saisi de l'affaire ...