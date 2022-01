Cristiano Ronaldo mécontent, Ralf Rangnick justifie son remplacement

Remplacé à la 71e minute lors de la victoire de Manchester United contre Brentford (3-1), mercredi soir en Premier League, CR7 n'a pas caché son agacement à sa sortie du terrain.

Cristiano Ronaldo (36 ans, 22 matchs et 14 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) était mécontent à sa sortie du terrain. Après la rencontre, son entraîneur Ralf Rangnick est revenu sur le remplacement de son attaquant portugais, visiblement vexé d'être sorti sans avoir marqué.

"Ronaldo est un buteur et c'est normal qu'il veuille marquer des buts. Il revient tout juste de blessure. Nous menions 2-0 comme à Villa Park, et je voulais que nous soyons plus solides cette fois. C'était la bonne décision. Il m'a dit : 'Pourquoi moi, pourquoi m'as-tu sorti ?' J'ai dit que je devais prendre la décision pour l'équipe, pour le club. Peut-être que dans quelques années, quand il sera entraîneur, il comprendra", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.