Officiel : Brentford prolonge son duo d'entraineurs

Brentford vient d'officialiser la prolongation de ses entraineurs Thomas Frank (T1) et Brian Riemer (T2) - qui a notamment travaillé avec Ariel Jacobs -. Ils se sont engagés jusqu'en 2025 à la tête des Bees. Ils ont tous les deux participé à la montée du club en Premier League.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025



📄 https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFC pic.twitter.com/aF1QViGRRY