Le costume un peu grand porté par Anthony Martial

Le Français a 6 mois pour prouver à Séville qu'il est un joueur du top.

Anthony Martial a débarqué aux yeux du monde entier en août 2015 : alors excellent avec Monaco, il est annoncé à Manchester United, qu’il rejoint en toute fin de mercato contre un énorme chèque de 60 millions + des primes.

Depuis, l’attaquant français n’a pas vraiment réussi sa carrière du côté des Red Devils. Il y a évidemment plusieurs problèmes entourant sa période mancunienne. Tout d’abord, il a dû à 20 ans gérer le montant du transfert et la pression médiatique qui l’entoure. Ensuite, il n’est pas vraiment arrivé dans la bonne période de Manchester United : C’est Van Gaal qui est le manager de l’équipe , mais il ne termine pas la saison puisqu’il est remplacé par José Mourinho. Martial connaîtra aussi Solskjaer et donc Rangnick. Des coaches avec des profils bien différents, et c’est un vrai probluème pour lui : pour certains, c’est un 9, pour un autre un ailier gauche, ou droite : il est promené un peu partout sur le terrain sans jamais s’imposer.

© photonews

Enfin, les problèmes médiatiques qu’il a eu à la suite d’une conversation privée (et coquine) avec une femme qui n’était pas la sienne l’ont mis sur le devant de la scène alors qu’il n’avait pas besoin de cela.

Après 79 buts en 269 rencontres pour Manchester United, il espère donc vraiment se relancer du côté de Séville, une équipe offensive, où on apprécié les joueurs comme lui qui sont techniques, rapides et surtout qui veulent se relancer. S’il veut se trouver un nouveau club en juin prochain, il devra performer chez les Andalous. Sinon, ce sera compliqué pour lui….