Robert Beric (ex-Anderlecht) fait le point en attendant un nouveau défi : "Ce club restera toujours dans mon cœur"

Après deux belles saisons en MLS, le joueur de 30 ans avait espéré un retour à Geoffroy Guichard.

Après deux saisons pleines en MLS au Chicago Fire, Robert Beric est aujourd'hui sans club, et entretient sa forme chez lui en Slovénie en attendant de trouver un nouvel employeur : "J’ai eu la chance de vivre une expérience enrichissante en MLS. Ce sport s’est largement développé aux Etats-Unis et cela se ressent sur le terrain", confiait Beric à l'occasion d'une interview accordée à Foot Mercato.

Depuis son retour en Europe, le buteur garde la forme chez lui en Slovénie avec un préparateur physique en attendant de trouver un nouveau challenge.

Mais le Slovène n'a pas oublié la Ligue 1 et surtout l'ASSE : "La Ligue 1 est un superbe championnat avec des clubs de tradition. Mon aventure à Saint-Etienne ne s’est pas terminée comme je l’aurais espéré, mais ce club restera toujours dans mon cœur. J’ai connu des moments difficiles, des déceptions mais aussi des moments inoubliables comme ce but à la dernière minute du derby, avant mon départ", évoque Beric.

Il aurait pu et surtout espéré rejoindre le stade Geoffroy Guichard cet hiver pour aider le club, dernier de Ligue 1 mais le club n'a pas donné suite à sa démarche : "Après la fin de mon contrat à Chicago, j’ai fait cette démarche le mois dernier. Plusieurs semaines sont passées et je n’ai pas senti que j’étais la priorité du club. Mais je n’en veux à personne et je ne veux pas polémiquer, j’ai trop de respect et d’amour pour ce club à qui je souhaite de tout cœur le maintien en Ligue 1."

L'ancien Anderlechtois est désormais concentré sur son avenir et d'autres pistes qui s'ouvrent à lui : "J’ai reçu plusieurs propositions des Etats-Unis, en Europe ou pour découvrir de nouveaux horizons comme la Chine. Cette piste pourrait se concrétiser."