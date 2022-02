FC Barcelone : les incroyables conclusions de l'audit sur la gestion du club par Bartomeu

L'ancien président du club a laissé en guise d'héritage un véritable champ de ruines. Preuve à l'appui : les résultats de l'audit demandé par Joan Laporta.

Lors du départ forcé de Josep Maria Bartomeu et la prise de fonction de Joan Laporta, ce dernier avait demandé qu'un audit soit réalisé, afin que soient évaluées les finances du club. La direction du club ayant reçu les résultats de l'étude, le moins que l'on puisse dire c'est que Bartomeu n'a pas assaini la situation budgétaire du Barca...

Le FC Barcelone a communiqué à ce sujet. L'on peut y découvrir notamment que le Barca a une dette de plus d'1 milliard d'euros, et que des opérations financières considérées comme douteuses ont été réalisées sous la gestion de Bartomeu.

"Le conseil d'administration du FC Barcelone, dans un exercice élémentaire de responsabilité, a considéré qu'il était nécessaire d'enquêter sur la situation financière du club, c'est-à-dire sur ses ressources disponibles et son passif. Il a donc confié une procédure de due diligence à Deloitte, dont le résultat est un constat accablant : une dette exigible de 1,173 milliard d'euros, une perte de 481 millions d'euros et une masse salariale supérieure de 40 % à celle des autres clubs de football d'élite.

L'étude menée par Deloitte a également révélé l'existence d'opérations au sens financier douteux dans des domaines de dépenses spécifiques qui nécessitaient une analyse plus approfondie.

C'est pourquoi l'agence Kroll a été chargée de procéder à un examen médico-légal des domaines de risque spécifiques signalés dans le rapport Deloitte. Cette étude a révélé une série d'opérations d'une grande irrationalité économique et, en somme, des paiements injustifiés, faussement justifiés ou d'un montant disproportionné, selon le département juridique du FC Barcelone. Ces opérations contreviennent gravement à la confiance accordée aux opérations des administrateurs d'une entité sociale, sans exclure qu'elles puissent également constituer des cas d'enrichissement sans cause qui nécessitent une enquête plus approfondie.

Lorsque l'administration d'une entité sociale présente des indices aussi accablants de mauvaise gestion, la justice pénale est appelée à enquêter et à élucider les éventuels détournements, abus ou enrichissements illicites.

Ces sources et les conclusions qui en ont été tirées par des analystes indépendants ont contraint le conseil d'administration du FC Barcelone à remettre ledit matériel et les preuves à l'appui au parquet provincial de Barcelone en tant qu'organe garant du principe de légalité et qui statue sur la poursuite des comportements présumés délictueux, avec le soutien des services de police, dont le devoir est d'enquêter sur les affaires impliquant des comportements potentiels de nature délictueuse."

Le club a cependant tenu à ne pas citer le nom de Bartomeu. "Les allégations déposées auprès du ministère public ne sont pas dirigées contre des personnes en particulier. Elles se limitent à la description de certaines circonstances et il appartient aux enquêteurs de déterminer qui pourrait être responsable."

Lors de la conférence de presse relative au résultats de cet audit, le vice-président économique Eduard Romeu a donné plus de détails quant à la situation financière du club. "Le résultat dit que nous avons une dette de 1 300 millions d'euros : 389 millions de salaires différés aux joueurs, 160 millions de valorisations des joueurs, 80 millions de litiges dont nous sommes convaincus qu'ils ne seront pas tranchés en notre faveur, 79 millions de droits télévisés, 40 millions abonnés, 56 millions avec des engagements pris par l'Espai Barça. Si on veut être plus clairs : les deux dernières saisons, nous avons perdu 600 millions et seulement 135 correspondent à l'effet Covid", a-t-il déclaré.

