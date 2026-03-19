Amadou Onana en costaud contre Thomas Meunier, Rome en folie : les résumés de la soirée en Europa League

Les huitièmes de finale d'Europa League ont livré leurs verdicts. On retiendra noatmment la qualification d'Aston Villa au détriment de Lille.

Après la défaite 1-0 au match aller, Lille se devait de pousser. Se contentant de rester dans le match en première période, le LOSC a surtout pris les choses main en seconde. Cela a offert des espaces à Aston Villa, qui en a rapidement profité.

Sur une relance absolument splendide d'Emiliano Martinez, Jadon Sancho a pris le dos de la défense nordiste pour servir John McGinn dans le rectangle (54e, 1-0). Dans ce duel de Diables Rouges entre Thomas Meunier et Amadou Onana (tous deux titulaires), c'est le dernier cité qui a gardé le sourire jusqu'au bout, Aston Villa faisant même 2-0 par Leon Bailey en fin de partie.

Autre club français en mauvaise posture, Lyon a dû lutter pendant 70 minutes à dix contre le Celta Vigo après le 1-1 de la semaine dernière. Les Gones ont fini par plier eux aussi (0-2), Ferran Jutgla se chageant définitivement d'éteindre le suspense dans le temps additionnel.

Ferrán Jutglà scoort, Lyon uitgeschakeld! 😮🎯 pic.twitter.com/Nsf7zmElYZ



— Play Sports (@playsports) March 19, 2026

La Roma et Bologne font durer le plaisir

Dans les autres matchs, on retiendra qu'Ameen Al-Dakhil a lui aussi pris la porte avec Stuttgart, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes de la défaite 2-0 du VFB sur la pelouse du FC Porto.

Enfin, pointons deux rencontres où le suspense a perduré jusqu'au bout : en début de soirée, Nottingham Forest (sans Matz Sels) s'est imposé aux tirs au but à Midtjylland. Dans un match toujours en cours, l'AS Roma a arraché les prolongations contre Bologne. Après le 1-1 du match aller, les Giallorossi ont été menés 1-3 mais sont parvenus à refaire leurs deux buts de retard grâce à Donyell Malen et Lorenzo Pellegrini dans une ambiance des grands soirs.