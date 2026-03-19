Amadou Onana en costaud contre Thomas Meunier, Rome en folie : les résumés de la soirée en Europa League

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Photo: © photonews

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Les huitièmes de finale d'Europa League ont livré leurs verdicts. On retiendra noatmment la qualification d'Aston Villa au détriment de Lille.

Après la défaite 1-0 au match aller, Lille se devait de pousser. Se contentant de rester dans le match en première période, le LOSC a surtout pris les choses main en seconde. Cela a offert des espaces à Aston Villa, qui en a rapidement profité.

Sur une relance absolument splendide d'Emiliano Martinez, Jadon Sancho a pris le dos de la défense nordiste pour servir John McGinn dans le rectangle (54e, 1-0). Dans ce duel de Diables Rouges entre Thomas Meunier et Amadou Onana (tous deux titulaires), c'est le dernier cité qui a gardé le sourire jusqu'au bout, Aston Villa faisant même 2-0 par Leon Bailey en fin de partie.

Autre club français en mauvaise posture, Lyon a dû lutter pendant 70 minutes à dix contre le Celta Vigo après le 1-1 de la semaine dernière. Les Gones ont fini par plier eux aussi (0-2), Ferran Jutgla se chageant définitivement d'éteindre le suspense dans le temps additionnel.

La Roma et Bologne font durer le plaisir

Dans les autres matchs, on retiendra qu'Ameen Al-Dakhil a lui aussi pris la porte avec Stuttgart, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes de la défaite 2-0 du VFB sur la pelouse du FC Porto.

Enfin, pointons deux rencontres où le suspense a perduré jusqu'au bout : en début de soirée, Nottingham Forest (sans Matz Sels) s'est imposé aux tirs au but à Midtjylland. Dans un match toujours en cours, l'AS Roma a arraché les prolongations contre Bologne. Après le 1-1 du match aller, les Giallorossi ont été menés 1-3 mais sont parvenus à refaire leurs deux buts de retard grâce à Donyell Malen et Lorenzo Pellegrini dans une ambiance des grands soirs.

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