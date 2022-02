Nani : "Je suis là pour faire marquer Henry et Okereke"

Le Portugais s'est confié dans une interview, et a évoqué ses relations avec ses coéquipiers sur le front de l'attaque à Venise, dont Thomas Henry et David Okereke.

Nani (35 ans) s'est engagé librement cette saison pour le club de Venise, de retour en Serie A. Un retour dans le championnat italien pour l'international portugais (112 sélections, 23 buts), qui avait évolué à la Lazio de Rome - entre 2017 et 2018, en prêt du FC Valence.

Dans une interview pour la Gazetta dello Sport, l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United s'est confié quant à son choix de s'engager avec le club promu cette saison en Serie A, après trois ans passés à Orlando en MLS. "Pourquoi est-ce que j'ai choisi Venise ? Revenir pour jouer au haut niveau, relever de grands challenges. Et la Serie A est l'un des championnats les plus beaux et les plus difficiles. Quand j'étais à la Lazio, je voulais montrer mes qualités mais je n'en ai pas eu l'occasion. Je ne suis plus tout jeune, mais j'ai une grande envie de travailler. Je suis ici pour aider l'équipe et profiter de ce moment, qui est formidable pour moi. Une sorte de vengeance ? Disons plutôt une occasion d'être apprécié en Italie. À la Lazio, je me sentais chez moi, ma famille aimait Rome, comme maintenant Venise, que je n'avais d'ailleurs jamais vue, quel manque ! À la Lazio, j'ai eu un bon rapport avec Simone Inzaghi, un rapport franc : il me trouvait très bon mais pour lui c'était difficile de m'intégrer et je lui répondais qu'il n'y avait pas de problème, je comprenais que l'équipe était déjà complète et soudée. On voyait qu'Inzaghi était un joueur de club de haut niveau, ce qu'il fait avec l'Inter en est la confirmation."

Pour Nani, rejoindre Venise, un club qui lutte pour le maintien, est tout aussi excitant que de jouer dans un club du top. "C'est une nouvelle expérience. C'est un motif de grande satisfaction pour moi. Quand vous jouez avec un but, c'est plus agréable, j'aime être sous pression. Avant, je jouais pour rester en tête et ne pas descendre, maintenant je joue pour grimper les échelons et ne pas rester en bas. Cela me donne encore plus de motivation.

Il a également évoqué son rôle sur le terrain, aux côtés de deux anciens de notre Pro League Thomas Henry (ex-OHL) et David Okereke (prêté par Bruges). "J'ai beaucoup d'expérience, je peux peut-être profiter davantage des occasions de marquer des buts pour mes coéquipiers. Je ne suis pas au mieux de ma forme, je sais, je manque d'entraînement, mais je suis déjà en meilleure forme. Je sais que cette équipe a besoin de marquer des buts, et je suis là pour marquer et surtout pour faire marquer Okereke, Henry, Johnsen et les autres. J'ai vu un peu l'équipe jouer et je pense que nous avons de bons joueurs."

Il a ensuite conclu en vantant les mérites du football américain, qui doit selon lui cependant encore progresser. "Ils font un excellent travail avec les jeunes. Le football est encore très physique et pas très tactique, mais il se développe. En Amérique, Busio [qui a rejoint Venise depuis Kansas City cet été, ndlr] était considéré comme un jeune joueur avec un grand avenir, en Italie il peut devenir un champion. Tessman est aussi un bon joueur."