Le Genoa de Blessin, avec Vanheusden, partage face à la Roma

Le Genoa, entraînée par l'ancien coach d'Ostende Alexander Blessin, se déplaçait au Stadio Olimpico pour défier l'AS Rome de José Mourinho.

Zinho Vanheusden, titulaire chez les Génois, se voyait brandir le premier carton jaune du match, avant qu'Oestigard se fasse exclure et laisse ses coéquipiers batailler pour le nul à 10 contre 11.

La Roma, qui a tiré 23 fois au but, n'arrivait pas à marquer et pensait bien avoir fait le plus dur lorsque Nicolo Zaniolo trompait Sirigu. Mais le VAR passait par là et décidait d'annuler le but...après que Zaniolo ait célébré en enlevant son maillot. L'Italien contestait, reçevait une seconde carte jaune dans la foulée et se faisait exclure.

Le Genoa tenait bon jusqu'au bout. C'est le deuxième match nul consécutif depuis l'arrivée de Blessin à la tête de l'équipe, qui pointe toujours à une 19e place synonyme de rélegation en Serie B.

Crazy scenes at the Stadio Olimpico.



Nicolò Zaniolo scores a stoppage-time winner against Genoa, takes his shirt off and is booked. The goal is ruled out due to VAR for a foul by Tammy Abraham, who is also booked. Zaniolo argues with the referee and is sent off. pic.twitter.com/vJRbwvA8Uf