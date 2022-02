🎥 Le PSG cartonne le LOSC

Pour la 23eme de Ligue 1, Lille recevait le PSG ce dimanche soir.

Le PSG ouvrira rapidement le score grâce à Danilo Pereira qui profitera d'une grosse bourde de Grbic (10e), 0-1. Lille égalisera via Botman (28e), 1-1. Seulement quelques minutes après l'égalisation, les visiteurs reprendront l'avantage grâce à Presnel Kimpembé (32e), 1-2. Les Parisiens enfonceront le clou grâce à Lionel Messi qui inscrira son deuxième but de la saison en Ligue 1 (38e), 1-3.

Au retour des vestiaires, c'est Danilo Pereira qui inscrira un nouveau but, son deuxième de la soirée (51e), 1-4. Kylian Mbappé ira aussi de son but dans cette rencontre (67e), 1-5. Le PSG corrige Lille et fait le plein de confiance avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions.