Coup dur pour le Bayern Munich !

Le Bayern Munich a annoncé que son gardien titulaire Manuel Neuer (35 ans, 28 matchs toutes compétitions cette saison) avait subi une intervention chirurgicale au niveau de l'articulation du genou droit.

Le leader de la Bundesliga ne précise pas la durée de l'indisponibilité de son capitaine mais annonce qu'il devra se passer de ses services au cours "des prochaines semaines". Neuer devrait donc manquer le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au RB Salzbourg, le 16 février prochain.

ℹ️ @Manuel_Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der #FCBayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten.



Gute Genesung, Manu!