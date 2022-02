L'Espanyol chute face à Bilbao, Dimata encore et toujours muet face au but

Une défaite pour les Catalans et l'attaquant belge, qui n'a toujours pas marqué cette saison en Liga.

L'Espanyol Barcelone se déplaçait ce lundi soir à San Mamés pour affronter le récent tombeur du Real Madrid en Coupe du Roi : l'Athtletic Bilbao.

Malgré une ouverture du score rapide pour les Barcelonais via le Néerlandais Tonny Vilhena (3e), cette avance ne durait pas longtemps puisqu'Oihan Sancet égalisait (5e). Dix minutes plus tard, c'était Inigo Martinez qui donnait d'ores et déjà au score son allure définitive : 2-1.

Landry Dimata, titulaire avec l'Espanyol, est sorti à la 63e. Toujours aucun but toutes compétitions confondues pour l'ancien attaquant d'Anderlecht et d'Ostende.

Deuxième défaite de suite et une série d'un point sur 12 pour l'Espanyol, 13e. Pas de bonne augure avant de défier le Barca...

Bilbao, 8e, revient à un point de Villareal et est encore en lice pour les places européennes.