Après la qualification, un nouveau gros coup de boost pour l'Antwerp ? Ce jeudi sera crucial au Bosuil
Photo: © photonews
Ce jeudi aura lieu l'inspection finale de la nouvelle tribune 2 du Bosuil. En cas d'évaluation positive, elle sera inaugurée et utilisée pour la première fois lors de la réception du Racing Genk, dimanche.

Ce mercredi soir, l'Antwerp a montré du mieux en se qualifiant aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, au détriment de Saint-Trond. Un début de mandat réussi pour le nouveau T1 des Anversois, Joseph Oosting.

L'entraîneur néerlandais devra désormais faire en sorte que son équipe confirme en Jupiler Pro League, où elle doit impérativement s'extirper des quatre dernières places. À cet égard, l'Antwerp va bientôt recevoir un soutien important.

La nouvelle tribune 2 du Bosuil prête à l'emploi dès ce dimanche ?

Et nous ne parlons pas de l'enveloppe de 10 millions d'euros que va recevoir Marc Overmars pour le mercato hivernal, mais bien de la nouvelle tribune 2 du Bosuil, laissée à l'abandon pendant des années et reconstruite cette saison.

L'inspection finale de cette nouvelle tribune aura lieu ce jeudi, écrit Het Laatste Nieuws. En cas d’évaluation positive, elle pourra être inaugurée et utilisée dès dimanche pour la réception du Racing Genk.

Un coup de boost important pour le Matricule 1, qui compte un meilleur bilan à domicile (11/24) qu'à l'extérieur (6/24), notamment grâce au soutien de ses supporters, qui pourraient bientôt se rendre en plus grand nombre au Bosuil. La capacité du stade sera alors de 21.000 places.

