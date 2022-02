Coupe de Turquie : le Beşiktaş de Michy Batshuayi se qualifie pour les quarts de finale

Le match s'est joué aux tirs au but. Le Belge est monté en cours de jeu et a réussi son pénalty.

Le Beşiktaş rencontrait Göztepe ce jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Turquie. Un adversaire où évolue un certain Dino Arslanagic, ancien joueur du Standard, de Mouscron, de l'Antwerp et de la Gantoise. L'ancien international U21 chez les Diables était titulaire et écopait d'une carte jaune.

Côté Beşiktaş, Michy Batshuayi (28 ans, 28 matchs, 9 buts et 5 assists cette saison) était sur le banc et est montait au jeu à la 73e à la place d'Alex Teixeira.

Après 120 minutes avec un score et nul et vierge au marquoir, le match se décidait aux tirs au but. Miralem Pjanic loupait son pénalty pour les Stambouliotes, tout comme l'ancien de Schalke 04 Franco di Santo pour Göztepe. Batshuayi ne tremblait quant à lui pas. Göztepe ratait encore deux pénaltys et permettre au Beşiktaş de rallier les quarts.