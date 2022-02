🎥 Bundesliga : le Bayern coule face à Bochum, Wolfsbourg gagne à nouveau avec Lukebakio buteur !

Le Bayern s'est incliné à la surprise générale face à Bochum (4-2). Malgré l'ouverture du score de Robert Lewandowski dès la 9e minute, le promu a inscrit 4 buts en l'espace de 30 minutes (14e, 38e, 40e et 44e), avec notamment deux bijous qui n'ont laissé aucune chance à Sven Ulreich, remplaçant de Neuer.

La réduction du score via le même Lewandowski (75e) ne changera rien : le Bayern perd et laisse la possibilité à Dortmund, 2e avec 43 points, de résorber quelque peu son retard et de revenir à six longueurs des Bavarois.

Deuxième victoire de suite pour les Loups ! Wolfsbourg s'est imposé sur le score de 0-2 face à l'Eintracht. Max Kruse avait ouvert le score sur pénalty (28e). Monté au jeu à la 62e minute, Dodi Lukebakio est sorti de sa boîte et a inscrit son premier but avec son club cette saison en championnat (90e+3).

⏱️ 90+3' | WHAT A FINISH! @DLukebakio hits it from at very tight angle after a mistake at the back and we've doubled the lead! #SGEWOB | 0-2#VfLWolfsburg 🟢⚪️ https://t.co/q2jIfwptkf pic.twitter.com/JAjZ1sBKxV