Le Basaksehir s'impose avec Chadli titulaire, un ancien de Pro League à la fête pour son premier match

Les Stambouliotes sont 4e au classement général.

L'Istanbul Basaksehir s'est imposé en SuperLig turque ce samedi face à Gaziantep (2-0).

Pour son premier match avec son nouveau club, Mahmoud Trezeguet (ex-Anderlecht et Mouscron) s'est directement mis en évidence. Le joueur prêté par Aston Villa et récent finaliste malheureux de la CAN avec l'Egypte a distillé un assist pour l'autre transfuge hivernal venu du Benfica, le Portugais Pizzi (34e). Le score final a été entériné par Serdar Gurier (87e).

Nacer Chadli était titulaire et est sorti à la 64e.

Avec cette victoire, le Basaksehir se hisse à la 4e place et talonne l'Adana Demirspor - où joue notamment Mario Balotelli.