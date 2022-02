🎥 Derby : le Barça arrache le nul dans les dernières secondes

Derby barcelonais au menu de la 24ème journée de LaLiga.

Espanyol et Barça se rencontraient au RCDE Stadium à l'occasion du derby de Barcelone.

Les Blaugrana abordaient le match en confiance suite à sa solide victoire 4-2 face à l'Atlético. Le promu quand à lui vit un passage compliqué et est toujours sans victoire en 2022.

C'est du banc que Landry Dimata assistait à l'ouverture très rapide du score du Barça. Pedri (2e) profitait d'un caviar de Jordi Alba au second poteau pour lancer les hostilités.

L'Espanyol revenait dans le coup peu avant la pause grâce à Darder Moll (40e) idéalement servi par Raúl de Tomás.

Après le repos, Gavi (56e) voyait son but annulé pour hors-jeu et c'est finalement l'Espanyol qui plantait un deuxième but. Passeur sur l'égalisation, Raúl de Tomás (65e) se muait en buteur.

Les esprits se sont échauffés en fin de match, Melamed et Piqué prenaient tous les deux un second carton jaune dans les arrêts de jeu, synonyme d'exclusion.

Et alors qu'on semblait se diriger vers une victoire de l'Espanyol, Luuk De Jong (monté au jeu seulement quelques minutes plus tôt) ponctuait un excellent service de Traoré en but et égalisait dans les utlimes secondes.

Le Barça évite une défaite sur le fil et passe provisoirement quatrième. L'Espanyol reste 13e.