Adrien Trebel exclu pour sa troisième rencontre avec Lausanne

Le médian d'Anderlecht ne vit pas des débuts de rêve en Super League suisse.

En fin de mercato hivernal, Adrien Trebel a été prêté par Anderlecht à Lausanne, pensionnaire de première division suisse, afin d'y retrouver du temps de jeu. Pour ses trois premières rencontres, Trebel n'a manqué que 45 minutes de jeu, en Coupe face à Yverdon la semaine dernière (défaite 1-0). Hier soir face aux Grasshoppers Zurich, Lausanne s'est à nouveau incliné (0-2). Mais la mauvaise soirée du médian français ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a été exclu pour un second carton jaune en toute fin de partie.

Côté comptable, la nouvelle équipe d'Adrien Trebel ne se porte pas bien, puisqu'elle a perdu ses six dernières rencontres toutes compétitions confondues (cinq en championnat et une en Coupe de Suisse) et qu'elle ne s'est plus imposée depuis le 21 novembre dernier, soit huit rencontres.

Venu remplacer Cameron Puertas, qui s'est engagé à l'Union Saint-Gilloise cet hiver, Adrien Trebel doit donc aider l'actuel avant-dernier du championnat suisse à se maintenir au sein de l'élite. Saint-Gallen, première équipe sauvée, compte actuellement onze points d'avance sur Lausanne, et refaire cet écart semble impensable. Luzern, dernier avec un petit point de retard sur Lausanne, pourrait envoyer Adrien Trebel et sa nouvelle équipe en position de lanterne rouge du championnat en cas de victoire aujourd'hui à domicile contre Sion, septième. Lausanne, neuvième de ce championnat de dix équipes, est donc actuellement barragiste. Il reste pile quinze journées de championnat.