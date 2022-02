La Pro League dévoile les arbitres désignés pour la 28e journée de championnat

La Pro League a dévoilé ce mardi les arbitres qui officieront dans le cadre de cette 28e journée de Pro League. Ce sera Bram Van Driessche qui arbitrera Anderlecht - Genk (dimanche, 20h30), tandis que Nicolas Laforge sera premier officiel à Charleroi - Union Saint-Gilloise (samedi, 20h45). A noter également qu'Erik Lambrechts sifflera Ostende - Standard (samedi, 18h30).

