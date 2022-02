Antonio Conte critique ouvertement ses dirigeants: "J'ai compris que c'était la vision du club ici"

Le coach italien n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde que ses dirigeants.

Depuis son arrivée sur le banc de Tottenham en novembre dernier, l'entraîneur Antonio Conte n'a pas peur de prendre la parole pour critiquer la gestion du club londonien. Et lors d'un entretien accordé à Sky Italia, le manager italien a encore lâché ses vérités sur le dernier mercato d'hiver réalisé par les Spurs.

"Ce qui s'est passé en janvier n'a pas été simple. Quatre joueurs ont quitté le club et ils étaient importants. Deux sont arrivés, donc numériquement, au lieu de se renforcer, l'équipe a été affaiblie sur le papier. Bentancur et Kulusevski sont des profils idéaux pour Tottenham car le club recherche de jeunes joueurs qui peuvent s'améliorer et se développer, plutôt que des joueurs finis. C'est l'histoire ici. C'est la vision et la philosophie du club. Il est inévitable que si vous voulez vous améliorer et être compétitif plus rapidement, vous avez besoin de joueurs plus expérimentés car ils augmentent le niveau d'expérience de l'équipe. Comme je l'ai dit, j'ai compris que c'était la vision du club ici", a soufflé l'ancien coach de l'Inter Milan.