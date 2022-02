Embrouille avec Ronaldo: Maguire dément !

Devant les révélations de supposées tensions avec l'attaquant Cristiano Ronaldo , qui pourrait lui chiper le brassard de capitaine du côté de Manchester United, le défenseur central Harry Maguire (28 ans, 21 matchs en Premier League cette saison) est sorti du silence ce vendredi. L’Anglais dément toute brouille et prône surtout l’union sacrée.

"J'ai vu beaucoup de rumeurs sur ce club qui ne sont pas vraies et celle-ci en est une autre. Je ne vais pas commencer à répondre à tout ce qui est écrit, mais je devais clarifier cette révélation. Nous sommes unis et concentrés sur dimanche (avec un déplacement à Leeds en Premier League, ndlr). Bonne journée à tous", a assuré le Red Devil par le biais d’un tweet.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf