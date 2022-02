Harry Kane: Guardiola est passé à autre chose

L'attaquant des Red Lions a flirté avec Manchester City tout l'été avant de rester à Londres.

Désireux de recruter l'attaquant Harry Kane (28 ans, 33 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison), l'été dernier, Manchester City a buté sur l'intransigeance de Tottenham. Un échec qui n'a pas affecté plus que cela l'entraîneur du champion d'Angleterre, Pep Guardiola.

"Au cours de mes onze ou douze années de carrière, je n'ai jamais été déçu que le club que je dirige ne puisse pas faire un joueur sur le marché des transferts, a soutenu le manager catalan en conférence de presse. Je n'ai jamais créé d'incident ici car je représente le club et le club me dépasse toujours de loin. Lorsque nous avons des discussions et que nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, nous le faisons en interne. Nous avons essayé pour Kane mais c'était loin de se faire parce que Tottenham était clair et que cela n'arriverait pas. Et quand ils disent ça deux, trois, quatre fois, c'est fini. Maintenant, vous pouvez dire 'Harry Kane n'est pas venu et tout va bien'."