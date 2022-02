Officiel : un ancien d'Anderlecht signe au Danemark

Nouveau point de chute pour le Gambien.

SønderjyskE, actuel 11e et avant-dernier de Superligaen danoise, a officialisé la signature de Bubacarr Sanneh (27 ans). Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur gambien était sans club depuis la fin de son contrat avec Anderlecht l'été dernier.

"Je suis très heureux d'être venu ici à SønderjyskE. Le club a montré un grand intérêt pour moi et je veux aider l'équipe au printemps, où l'objectif primordial est d'assurer la survie en Superligaen. J'ai une grande connaissance du championnat et le Danemark est comme une seconde maison pour moi. Je suis très motivé pour commencer et aider l'équipe, et j'ai hâte de commencer sur le terrain d'entraînement", a réagi Sanneh.

Arrivé en 2018 à Anderlecht depuis Midjtylland pour la somme considérable de 8 millions d'euros, Sanneh n'aura jamais convaincu au Parc Astrid. Après seulement 19 matchs joués en trois saisons et de nombreux prêts, il quittera le club bruxellois avec un goût amer, comme il l'avait déclaré récemment.