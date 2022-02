"Le plus gros match de ma carrière d'entraîneur"

Le coach du LOSC est prêt à déjouer les prédictions.

Entrée en lice pour Lille en huitièmes de finale de Ligue des Champions ce mardi (21h). Les Dogues affrontent Chelsea, le champion en titre, à Stamford Bridge. Pour l'entraîneur de Lille Jocelyn Gourvennec (49 ans), l'enjeu est énorme, mais cela reste un match comme un autre.

"C’est sûrement le plus gros match (de sa carrière d'entraîneur). Mais je n’y pense pas. Quand on est entraîneur, on a des choses en tête, notamment la progression de l’équipe. On sait qu’avec temps, des axes de travail, on peut améliorer des choses. Là, c’est un match de prestige contre une grosse équipe. Mais on est encore dans la routine de préparation d’un rencontre. Avec des entretiens en compagnie des joueurs pour leur expliquer les choses. Pour qu’elles soient claires dans leurs têtes. On ne pense pas au prestige ou à sa carrière", a-t-il expliqué pour L'Equipe.

Et pour lui, son LOSC peut à nouveau jouer les troubles-fêtes après avoir déjoué les pronostics et d'être qualifiés pour les huitièmes de la prestigieuse compétition : "Il faut le voir (ce match) comme une étape supplémentaire. On a démarré la Ligue des champions avec des difficultés. Personne ne nous voyait nous qualifier. Encore moins être premiers du groupe. On a déjoué les prédictions. Parce qu’on a montré du caractère pour nous imposer. Là, il n’y a pas besoin de décrypter. Chelsea, c’est un grand club, de grands joueurs, un grand entraîneur. Les atouts sont pour eux. On veut montrer que l’on n’est pas là parce qu’on a été tiré au sort. Le défi est énorme. Mais on aimerait montrer qu’on est dur à jouer comme depuis le début de la C1. Il y aura quatre périodes. Il faut s’offrir des chances pour le match retour. Les joueurs ont l’habitude de ces rendez-vous. Ils sont tous internationaux, ils ont été champions de France. Ils ont cette expérience-là. On a bien préparé la rencontre. On sait qu’il va falloir être très solide défensivement, ne pas commettre d’erreur."

Lille a réussi à sortir d'un groupe relevé, composé notamment de Séville et de Salzbourg. "On a réussi ces étapes. On doit être sur ce mode pour être au maximum de notre potentiel. Les joueurs savent hausser leur curseur en C1."

"On crée le trouble quand on est moins capable de le faire régulièrement en L1. On n’a pas non plus toujours été payé en championnat. On fournissait parfois de très bonnes prestations mais on ne l’emportait pas ou on les perdait. Il faut qu’on arrive à faire basculer les détails. Cultiver ce qu’on a fait en phase de groupe", explique-t-il.

Selon lui, face à un adversaire redoutable, son LOSC peut y croire et devra saisir ses moments. "On aura des opportunités. Ce match ne peut pas se résumer à de la défense et à des transitions et des contres. On doit aussi passer par de la maîtrise du ballon, des phases où on le gardera plus. Cela ne peut pas être tout le temps instable pour nous. On doit gérer les temps plus faibles."