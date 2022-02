Christian Eriksen s'exprime sur sa forme physique et son retour prochain sur les terrains

Le revoir sur les terrains est déjà un soulagement, mais apparemment, Christian Eriksen (30 ans) a bon espoir de revenir à un bon niveau de jeu. Après quelques semaines d'entraînement et un match amical, le Danois, qui avait échappé au pire lors de l'Euro 2020 à la suite d'un malaise cardiaque, est optimiste : "Je me sens très bien. Pour être honnête, je suis même un peu surpris que mon corps réagisse comme cela. Je me suis entraîné dur mais je ne m'attendais pas à me sentir aussi bien qu'actuellement", déclare Eriksen aux médias officiels de Brentford.

Aucun timing précis pour son retour au football professionnel n'est prévu, mais cela ne devrait plus tarder ...

💬 "I am actually a bit surprised that my body is acting as it is ... I've been training hard but 𝙄 𝙙𝙞𝙙𝙣'𝙩 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙞𝙩 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙖𝙨 𝙜𝙤𝙤𝙙 as I feel now"@ChrisEriksen8 feels in a 'very good place' after another 80 minutes on Monday#BrentfordFC pic.twitter.com/oLIbe13Ypj