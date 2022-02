L'Union accepte la suspension de Vanzeir et ne fait pas appel

5 matchs de suspension pour l'attaquant, qui sera de retour pour la dernière journée de la phase classique.

L'Union Saint-Gilloise a décidé de ne pas interjeter appel de la suspension prononcée à l'égard de Dante Vanzeir (23 ans) par le Comité disciplinaire ce mardi soir.

"La Royale Union Saint-Gilloise et Dante Vanzeir ont décidé de ne pas interjeter appel de la suspension rendue", a communiqué le club bruxellois. "Le club et le joueur ont toujours promus les valeurs de respect ainsi que le fair-play et considère qu‘à ce titre une telle faute est particulièrement inadmissible. Ces raisons justifient le respect de la décision prononcée."

Vanzeir sera donc suspendu pour 5 matchs effectifs et 3 avec sursis, et écopera de 6500 euros d'amende. Il sera donc normalement de retour pour le dernier match de la phase classique. Le Parquet peut encore considérer que la sanction est trop légère et faire appel.