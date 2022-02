Pour le coach du LOSC, son équipe n'est pas encore hors course en championnat.

Après la défaite contre Chelsea en Ligue des Champions (0-2), le LOSC du Belge Amadou Onana se déplace ce dimanche (20h45) à Lyon et peut dépasser les Gones au classement en cas de victoire.

"Lyon est une grosse équipe, a analysé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec samedi en conférence de presse, selon des propos repris par L'Equipe. On a des parcours assez semblables sur la saison, les deux équipes ont lâché des points, sont distancées en terme de place mais pas de points. On est toujours dans la bagarre. Il reste treize matches, on veut être positionnés pour le sprint final."

Lille compte 9 points de retard sur le podium. "Il faut que l'on fasse une série pour être mieux positionnés", a-t-il déclaré.

La qualification en quart de finales de Ligue des Champions est encore elle aussi possible selon lui. "À Chelsea, il y a eu une grosse débauche d'énergie, mais les joueurs ont plutôt bien récupéré. Après ce match, il y a eu un peu de frustration, parce qu'on a très bien défendu. La différence se fait sur notre incapacité à être plus justes dans les vingt derniers mètres. Eux ont été plus cliniques. La qualification est toujours possible. On n'a pas dit notre dernier mot."