Raphaël Varane compare la Premier League et LaLiga

Transféré du Real Madrid à Manchester United l'été dernier, l'international français découvre un nouveau championnat cette saison.

Dans une interview accordée à Canal+, Raphaël Varane (28 ans, 21 matchs toutes compétitions cette saison) a évoqué les différences entre laLiga et la Premier League.

"La plus grosse différence, c'est l'intensité des matchs. En Premier League, il y a un gros pressing adverse à tous les matchs, il y a beaucoup de contre-attaques, j'ai beaucoup plus de duels, il y a plus d'actions par match. En Espagne, c'est un peu plus posé, on prépare plus les actions. Les entraînements sont aussi différents, il y a pas mal de rythme. Pour moi, c'est un défi de rechercher encore la performance, de se redécouvrir, de se renouveler à chaque fois et c'est bien de ne pas rester dans sa zone de confort", a confié le joueur de Manchester United.

Le Français a également jugé son adaptation. "Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux. Sur les dernières semaines, j'ai pu avoir un peu de continuité au niveau des entraînements et des matchs. J'ai connu quelques contretemps en début de saison mais là ça va mieux. Je me sens de plus en plus à l'aise, je parle aussi un petit peu plus anglais et puis je connais mieux mes coéquipiers."