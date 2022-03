FA Cup : Everton s'impose face à Boreham, club de Division 5

Un doublé de Rondon a fait l'affaire pour les Toffees.

Everton s'est imposé ce jeudi soir en FA Cup face à Boreham Wood, pensionnaire de 5e division anglaise. Mykolenko héritait du brassard de capitaine à Everton. Boreham Wood arborait un maillot commémoratif, payé également par Everton.

Everton, via leur jeune joueur Anthony Gordon, tiraient au but, mais le gardien de Boreham Taye Ashby-Hammond s'illustrait.

Les Toffees faisaient sauter le verrou en seconde mi-temps, via leur attaquant vénézuélien Salomon Rondon (57e). Il profitait d'un bon centre de Jonjoe Kenny.

Les hommes de Frank Lampard allaient ensuite confirmer leur victoire face à une brave équipe de Boreham. Rondon, dont le ballon frappé de la tête franchissait in extremis la ligne, qualifiait Everton pour les quarts de finale de la compétition (84e).