Est-ce que la carrière de Mile Svilar va enfin décoller?

C'était un grand talent à Anderlecht, mais il a choisi de poursuivre sa carrière à Benfica. 5 ans plus tard, il pourrait enfin se relancer avec un coach qui l'estime vraiment beaucoup.

La nouvelle est venue d'Italie: José Mourinho souhaiterait attirer Mile Svilar. Cette info n'est pas vraiment une surprise si on se souvient qu'en 2017, José Mourinho n'avait pas caché son admiration pour le fils de l'ancien gardien de l'Antwerp Ratko Svilar. Mile avait joué en Ligue des Champions contre Manchester United, avait commis une erreur, mais après la rencontre José Mourinho (alors coach des Red Devils) l'avait soutenu: "C'est un des plus grands talents que j'ai pu voir", avait déclaré le Portugais.

"Un jour, il vaudra beaucoup d'argent, c'est un phénomène", avait enchaîné The Special One, qui n'a pas l'habitude de ce genre de déclaration à propos d'un jeune joueur. Cinq ans plus tard, Mourinho ne l'a pas oublié car il est en train de préparer la succession de Rui Patricio à l'AS Roma. Le gardien de 34 ans est encore sous contrat jusqu'en 2024 mais Mourinho veut préparer l'avenir.

A Benfica, Svilar n'a plus vraiment droit au chapitre. Il a d'abord été en concurrence avec Bruno Varela, puis avec l'international grec Odysseas Vlachomidos. Au total, Svilar a joué 23 rencontres pour l'équipe A, mais cette saison il n'a pas la moindre minute. A 22 ans, il est temps pour lui de trouver une place dans une équipe.

Sa carrière pourrait donc enfin décoller. Alors âgé de 17 ans, il disait: "Pourquoi je ne peux pas jouer maintenant?", alors que Proto était toujours présent au RSCA. Il a préféré prendre le chemin de Benfica, sans réussite. Est-ce qu'un passage à la Roma pourrait enfin l'aider à devenir un joueur accompli et titulaire? Réponse dans les prochains mois.