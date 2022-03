🎥 Les Blues sans Lukaku cartonnent Burnley, Benteke et les Eagles enchaînent, Trossard et Dendoncker s'inclinent

Burnley - Chelsea

Buteur en FA Cup, Romelu Lukaku restait sur le banc pour le déplacement des Blues chez le 18e. James (47e) ouvrait le score pour Chelsea, imité par Havertz (52e et 55e) puis Pulisic (69e) qui fixait le score final.

Wolverhampton - Crystal Palace

Mateta (19e) et Zaha sur penalty (34e) permettent aux Eagles de s'imposer à Molineux. Une rencontre où Dendoncker n'a pas décollé du banc alors que Benteke montait après l'heure de jeu.

Newcastle - Brighton & Hove

Titulaire, Leandro Trossard et les Seagulls repartent bredouille de Saint-James' Park. Fraser (12e) puis Schär (14e) donnaient l'avance aux Magpies alors que Dunk (55e) réduisait le score pour les visiteurs.

Aston Villa - Southampton

Steven Gerrard et les siens cartonnent les Saints grâce aux réalisations de Watkins (9e), Douglas Luiz (44e), Philippe Coutinho (52e) et Ings (54e).

