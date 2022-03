Chelsea racheté par ... Conor McGregor ? La star du MMA a fait une offre !

Chelsea est à vendre, et il faudra être très riche pour se l'offrir. Conor McGregor, grand amateur de football, s'est positionné.

Conor McGregor est connu pour ses sorties parfois farfelues sur les réseaux sociaux, et il est donc difficile de savoir si l'Irlandais, ancien champion poids-plumes et poids-légers de l'UFC (MMA), est sérieux. Mais après avoir d'emblée évoqué son intérêt à l'idée de racheter Chelsea, McGregor a désormais annoncé son prix : "Je présente ici mon offre : 1,8 milliard d'euros", lance-t-il sur Twitter ... en retweetant l'information selon laquelle Roman Abramovich a mis le club londonien en vente pour un montant de 3,6 milliard d'euros, soit deux fois plus.

Difficile donc d'imaginer que l'offre soit considérée à un plancher si bas, d'autant plus que Conor McGregor aura de la concurrence ...