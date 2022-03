Liverpool s'impose face à West Ham et met la pression sur Manchester City

Les Reds reviennent provisoirement à trois points des Cityzens.

Avant le derby de Manchester de demain, Liverpool se devait de s'imposer face à West Ham afin de mettre la pression sur Manchester City. Les Reds ont dominé la majorité de la rencontre, et s'imposent grâce au seul et unique but de la rencontre venu de Sadio Mane, sur une magnifique passe de Trent Alexander-Arnold.

Liverpool enchaine donc une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues et revient donc provisoirement à trois points de Manchester City. Divock Origi est resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.