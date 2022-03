Joan Laporta répond à Ronald Koeman

Toujours vexé après son éviction du FC Barcelone pendant l'automne, le technicien néerlandais s'était montré très critique vis-à-vis du président barcelonais la semaine dernière.

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a répondu à Ronald Koeman dans une longue interview diffusée sur Barça TV. "A la fin de la saison, j'avais déjà des doutes et donc je lui ai fait savoir. Il voulait continuer, on était dans un certain contexte économique et sportif et par respect pour la figure de Koeman, on lui a donné cette opportunité. Au final, le temps te remet à ta place et te fait voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Par respect pour lui et parce qu'il avait gagné la Coupe du Roi, nous avons pensé que nous pouvions essayer. Mais est arrivé un moment où j'ai vu que nous n'allions pas bien et que nous devions prendre une autre décision douloureuse", a expliqué le dirigeant blaugrana.

Et quand on lui demande s'il aurait dû se séparer du Néerlandais plus tôt, le patron du club catalan répond sans hésiter : "Oui, j'aurais dû écouter mon intuition. Même si dans la vie on ne peut pas être guidé par l'intuition, le monde du football appartient aux émotions, mais il y a aussi le respect."