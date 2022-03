Michel Louwagie évoque le calendrier chargé de La Gantoise et cite Bruges en exemple : "Cela nous fait réfléchir"

Gand joue contre le PAOK demain et jeudi prochain. Après cela, la bataille pour une place au sein du top 4 et la finale de la Coupe attendent les Buffalos. Michel Louwagie estime que c'est un peu trop pour son équipe.

"Bien sûr, nous sommes fiers que Gand soit la seule équipe belge encore en activité en sur la scène européenne, mais d'un autre côté, nous avons des objectifs plus importants à atteindre. Je ne nous vois pas non plus gagner la Conference League", a déclaré Louwagie à Sporza. "Nous sommes en finale de la Coupe. Vous n'avez pas à la jouer, vous devez la gagner. Et nous nous battons aussi pour un billet pour les Playoffs 1. Nous voulons surtout décrocher un trophée : la Coupe ou la Conference League alors. Mais si vous allez en demi-finale de la Conference League et que vous perdez la finale de la Coupe, dans 10 ans, personne ne se souviendra que vous êtes allés aussi loin."

Gand veut donc remporter son premier prix depuis le titre de 2015. "Bien sûr, il est fantastique que nous soyons actifs sur trois fronts. Les joueurs se donneront également à fond pour gagner chaque match. Je pense que c'est une grande vie d'aller plus loin en Europe, mais ça va être beaucoup. Je me souviens de la campagne du Club de Bruges où ils jouent les quarts de finale de l'Europa League, gagnent la Coupe, mais échouent contre nous en championnat", souligne Louwagie. "Cela nous fait réfléchir et nous permet d'avoir une meilleure approche."