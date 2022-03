Nasser al-Khelaïfi et Leonardo dans le viseur de l'UEFA

L'instance a ouvert une procédure disciplinaire après les agissements des dirigeants parisiens au terme de la déroute face au Real.

Si, sur le terrain, le PSG a perdu complètement pied hier, ce fut aussi le cas dans les coulisses. Nasser al-Khelaïfi et Leonardo auraient en effet déraillé et pris à partie les arbitres après la rencontre.

Selon franceinfo, l'UEFA aurait ouvert une procédure disciplinaire suite à ces incidents. Avec comme preuve à l'appui une vidéo filmée par un membre du Real, menacé ensuite de mort par al-Khelaïfi.

L'arbitre 44 du règlement de l'instance européenne prévoit en effet ceci : "Dans le cadre de l'enquête et de la procédure disciplinaires, les moyens de preuve valables incluent les rapports et les documents officiels, les témoignages, les auditions des parties et des inspecteurs d'éthique et de discipline, les inspections sur place, les avis d'experts, les enregistrements TV et vidéos, les aveux ainsi que tout autre enregistrement ou document."

Les rapports des arbitres et du délégué pourraient eux aussi être utilisés par l'UEFA pour émettre sa décision. Les dirigeants parisiens risquent donc une suspension ou une amende, pour avoir eu un "comportement incorrect" et ne pas avoir respecté les "principes généraux de conduite".