Premier League : Chelsea s'impose dans la douleur, Wolverhampton déroule

Voici les résultats des matchs du soir en Angleterre.

Chelsea s'est imposé non sans mal face à Norwich (1-3). Chalobah (3e) et Mount (14e) avaient mis les Blues sur les bons rails, mais le même Chalobah a fait une faute de main dans son rectangle en seconde période. Après utilisation du VAR, le penalty a été confirmé, et transformé par Pukki (69e). Heureusement, Kai Havertz a tué tout suspens à la 90e. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 86e à la place de Timo Werner.

Wolverhampton, avec Leander Dendoncker sur le banc, s'est imposé facilement face à Watford (4-0). A noter la montée au jeu à la 30e de Christian Kabasale pour les Hornets. Edo Kayembe est quant à lui resté sur le banc. Emmanuel Dennis était titulaire mais à nouveau été muet - pour le 4e match consécutif en Premier League.

Dans les autres matchs de la soirée, Newcastle s'est imposé face à Southampton (1-2) avec un but de Wood et un bijou de Bruno Guimaraes. Philippe Coutinho s'est lui aussi fait plaisir contre Leeds (0-3).