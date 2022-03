Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'Histoire du football

Son triplé hier lui a permis de dépasser Josef Bican.

D'année en année, Cristiano Ronaldo continue de marquer l'Histoire du football et multiplie les records hallucinants. Grâce à son triplé qui a permis à Manchester United de s'imposer 3-2 face à Tottenham hier, le quintuple Ballon d'Or s'est offert un nouveau record, et pas n'importe lequel. CR7 a inscrit son 805eme, 806eme but et 807eme but en carrière. Il est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire du football, dépassant ainsi Josef Bican et ses 805 buts. Rien que ça.