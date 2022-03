Kimpembe est clair: "Je comprends les fans et leur colère"

La victoire a été tranquille pour le PSG, mais l'ambiance a été électrique.

Comme pressenti après l’élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a été sifflé par son public lors du succès face à Bordeaux (3-0) ce dimanche en Ligue 1. Une colère que Presnel Kimpembe (26 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) comprend.

"On les entend même si on est concentrés sur notre match. Mais on comprend leur déception, leur haine et leurs cris. Mais on est professionnels, il faut aussi savoir le rester. C'est maintenant qu'il faut relever la tête pour avancer et remporter cette Ligue 1", a réagi le défenseur central au micro de Prime Video.