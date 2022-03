🎥 L'assist de Thorgan Hazard contre Bielefeld

Thorgan Hazard embellit son compteur statistique et le Borussia en profite pour se rapprocher du Bayern.

Le Borussia Dortmund s'est imposé dans la douleur contre Bielefeld, dimanche après-midi, en Bundesliga. Une courte victoire au cours de laquelle Thorgan Hazard s'est illustré. Buteur il y a 15 jours contre Augsbourg, le Brainois s'est, cette fois, transformé en passeur.

Thorgan Hazard a ouvert l'unique but de la rencontre à Marius Wolf. C'est le premier assist de la saison en Bundesliga pour le Diable Rouge, qui a également inscrit six buts (deux en Coupe et quatre en championnat). Et Dortmund en profite pour se rapprocher du leader: s'ils remportent leur match de retard, mercredi à Mayence, les Jaune et Noir reviendront à quatre points du Bayern.