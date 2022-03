Cette fois-ci, Simeone n'a pas célébré sur le terrain

C'est sûr qu'avec un jeu pareil, Diego Simeone n'allait pas se faire que des amis. Sortant souvent de sa moitié de terrain en première mi-temps, l'Atletico est ensuite resté à 11 derrière après l'ouverture du score. Une tactique suffisante et nécessaire, peut-être, mais qui n'a pas du tout plu aux fans de Manchester United, frustrés par l'élimination.

Le coach argentin du club madrilène est directement parti vers les vestiaires dès le coup de sifflet final. Des gobelets de bière et autres projectiles ont alors été lancés dans sa direction.

United fans threw their drinks at Simeone 😳



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/JEoYFcfvol