Le Real Madrid effectue un don d'un million d'euros pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens

Beau geste effectué par le club madrilène !

Le Real Madrid a décidé de venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Le club madrilène va faire un don de un million d'euros dans le cadre de la campagne "Tous avec l'Ukraine", lancée le 5 mars par la Fondation Real Madrid et qui a pour but de venir en aide à la population déplacée d'Ukraine. Mais ce n'est pas tout, les Merengues ont également fait don de 13.000 vêtements et équipements sportifs à la Croix-Rouge à Madrid.