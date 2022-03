Les Wolves de Dendoncker se font retourner par Leeds United

Wolverhampton et Leeds United ouvraient la 30e journée de Premier League à Molineux.

Wolverhampton avait repris des couleurs en championnat suite à ses deux succès de rang.

Et pour la réception de Leeds, Leander Dendoncker (titulaire) et les siens prolongeaient la tendance : Jonny Castro (26e) et Trincão (45e) permettaient aux Wolves de rentrer à la pause avec une avance de deux buts.

Mais après le repos, Jiménez laissait les siens à dix suite à un second jaune (53e), le tournant qui allait complètement changer la partie.

Harrison (63e) réduisait tout d'abord le score avant que Rodrigo (66e) n'égalise peu après. Leeds ne s'arrêtait pas là et Ayling dans les arrêts de jeu offrait même le but de la victoire aux Peacocks.

Cette remontada permet à Leeds de se donner de l'air en bas de classement, alors que les Wolves manquent l'occasion de revenir aux portes du top-5.