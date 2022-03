Mykha: "Partir aider ma famille? Ce n'est pas impossible"

La situation actuelle en Ukraine est très difficile à supporter pour Bodgan Mykhaylichenko, éloigné de sa famille.

Depuis le 24 février dernier, la Russie, sous les ordres de Vladimir Poutine, envahit et bombarde l'intégralité ou presque du territoire ukrainien. Une situation difficile à vivre pour beaucoup, dont pour Bodgan Mykhaylichenko, né à Boryspil, une ville située à un petit peu moins de 50 kilomètres à l'est de Kiev. "C'est dur parce que ma copine et moi ne sommes pas avec notre famille. Ils sont toujours à la maison, dans une banlieue de Kiev. Heureusement, Internet et les lignes téléphoniques fonctionnent toujours, donc nous sommes en contact au moins toutes les trois heures. Les explosions arrivent dès que les sirènes retentissent, et ma famille doit se cacher au sous-sol.

Même s'il peut compter sur le soutien permanent du club et de ses supporters, comme en témoigne notamment l'ovation lors de sa montée au jeu face à Eupen en Coupe de Belgique, "Mykha" vit naturellement des heures très difficiles loin de sa famille. "Nous essayons de faire sortir ma mère et ma tante de là-bas. Mon père a 50 ans, et mon frère en a 27. Ils ne peuvent donc pas partir, car ils sont éligibles pour rejoindre le combat. Vous devez vous préparer au pire. Beaucoup d'anciens footballeurs sont déjà sur place pour aider leur famille et notre pays. Est-ce que je viendrai si on me le demande? J'y réfléchis. S'il le faut, je reviendrai ! Si c'est nécessaire, je prendrai même les armes, surtout si c'est pour protéger ma famille" a déclaré le joueur d'Anderlecht dans un entretien réservé à Het Nieuwsblad.