Courtois s'adresse à ses supporters: "Je vous demande d'avoir confiance en nous"

Thibaut Courtois a tenu à communiquer avec ses supporters après la lourde défaite dans le Clasico.

Ce dimanche, le Real Madrid s'est lourdement incliné dans le Clasico et les supporters des Merengues n'étaient forcément pas heureux à la fin du match. Ce lundi, sur ses réseaux sociaux, Thibaut Courtois s'est exprimé et a parlé à ses supporters:

"Hier était une triste journée, mais nous sommes une équipe. Que nous gagnions ou perdions, nous le faisons ensemble et nous réagirons de la même manière. Je sais que c'est toujours pénible d'y penser et de le demander, mais ayez confiance en nous, cette équipe donnera tout pour gagner les titres que nous avons en jeu. Nous sommes les mieux placés pour le faire et nous sommes le Real Madrid, nous devons être à la hauteur de l'histoire et de vous les Madrilistas. Maintenant plus que jamais, Hala Madrid".